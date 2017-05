Højesteret skal vurdere masseanholdelse i København

Det skyldes, at Københavns Politi er utilfreds med en afgørelse fra Østre Landsret, som i foråret slog fast, at 30 anholdte skulle have en erstatning på hver 2500 kroner.

Natten mellem 17. og 18. oktober 2014 var der ballade midt på Amagertorv i København. En demonstration mod racisme og med deltagelse af "Reclaim the streets" var udartet. Der blev kastet med romerlys og kanonslag mod politiet.

I en megafon sagde en politileder til mængden på cirka 150 mennesker, at samtlige ville blive visiteret, hvis det fortsatte.

Alligevel var der nye episoder. Der blev brugt laserlys mod nogle betjente og mod gæster på Café Norden.

I landsrettens dom anerkender dommerne, at politiet måtte gribe ind. Problemet var, at politiet ikke foretog en sortering.

Det måtte have stået klart for politiet, at også tilfældigt forbipasserende, der ikke havde været med i balladen, ville blive indfanget og altså frihedsberøvet.

Ifølge landsretten kan det ikke udelukkes, at personer, der ellers ville have forladt stedet, ikke var klar over politiets indkapsling.

Derfor blev i alt 21 mænd og ni kvinder tilkendt erstatning. De var frihedsberøvet i cirka halvanden time, og det var ulovligt.

Men Københavns Politi er altså uenig og har fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at gå videre med sagen til landets øverste domstol. Hvornår der kommer en endelig afgørelse, vides ikke.

Efter landsrettens dom i marts sagde en af de frihedsberøvedes advokater, at afgørelsen var helt i tråd med en tidligere dom om politiets håndtering af cirka 900 mennesker ved klimatopmødet i København i 2009.

- Hvis politiet frihedsberøver et stort antal mennesker, må politiet meget hurtigt foretage en sortering, så de ikke får uforholdsmæssigt mange tilfældige med, sagde advokat Amalie Starch Larsen.

Kun mellem 10 og 30 af de i alt 150 stod bag balladen, har advokaten fortalt.