Højesteret skal se på svenskers sms-trusler over for ekskæreste

En mand, der er svensk statsborger, er i både byretten og landsretten fundet skyldig i at fremsætte trusler i sms'er til en tidligere kæreste for at tvinge hende til at indlede et seksuelt forhold.

Det fremgik af beskederne, at truslerne ville standse, hvis det tidligere kærestepar havde seksuelt samkvem.

Svenskeren var tiltalt for forsøg på voldtægt og forsøg på andet seksuelt forhold end samleje over for ekskæresten. Imidlertid har de to retsinstanser bedømt sagen temmelig forskelligt.

Derfor har Procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at sagen nu skal prøves ved Højesteret.

Byretten mente ikke, at der var belæg for, at kvinden og manden skulle have samleje for at få truslerne til at ophøre. Derfor blev manden kendt skyldig i forsøg på anden seksuel omgang end samleje.

Det takserede byretten til en straf på et års fængsel, hvoraf de seks måneder blev gjort betinget. Desuden fik svenskeren indrejseforbud i Danmark i seks år.

Manden ankede dommen til Østre Landsret for at få straffen sat ned og slippe for udvisning.

Anklagemyndigheden gik med på anken for at få skærpet straffen, så manden i stedet blev dømt for forsøg på voldtægt.

Landsretten lagde vægt på, at svenskeren for at få kæresten til at genoptage forholdet havde sendt et stort antal sms'er fra flere forskellige telefoner uden at give sig til kende.

Desuden har det vejet tungt, at sms-truslerne stod på i flere måneder.

Det fremgik af truslerne, at "den ukendte mand" ville ophøre med at kontakte hende, hvis hun indledte et seksuelt forhold til ekskæresten, fastslog landsretten.

Sms-truslerne blev konkretiseret med, at svenskeren på et tidspunkt fingerede et overfald på sig selv.

Landsretten fandt manden skyldig i forsøg på voldtægt og forhøjede hans straf til et års og tre måneders ubetinget fængsel. Det skete blandt andet med henvisning til det psykiske pres, som kvinden havde været udsat for.

Oven i fængselsstraffen blev svenskeren idømt indrejseforbud i 12 år.

Det vides endnu ikke, hvornår Højesteret behandler sagen.