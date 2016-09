Højesteret skærper straf i sag om børneporno

Her var resultatet 60 dages fængsel, som blev gjort betinget af, at manden udfører 80 timers samfundstjeneste.

Men dommerne i Højesteret har onsdag besluttet at følge et krav fra anklagemyndigheden om skærpelse.

Derfor skal manden afsone straffen på de 60 dage.

Højesteret udelukker ikke brugen af samfundstjeneste i sager om børneporno. Og der kan også gives en rent betinget dom, hedder det.

Men det går ikke an i de grovere tilfælde som den aktuelle, skriver de fem dommere.

Manden havde ti særligt grove billeder. Dertil kommer 23 andre fotos og fem filmsekvenser med børn i seksuel aktivitet. Endelig udbredte han 29 filer med børneporno.

Det spiller også en rolle, at manden i en chat på nettet efterspurgte materiale med små børn, der blev udsat for ekstrem eller hård seksuel mishandling.

At lovovertrædelsen kun stod på i en kortere periode, kan ikke redde ham fra et ophold i et fængsel.

Manden er ikke tidligere straffet. Desuden arbejder han på at komme ud af sit alkoholmisbrug og er i sexologisk behandling.

Sagen er udtryk for, at anklagemyndigheden ønsker at få afklaret, hvor grænserne for brug af samfundstjeneste går.

Tidligere i år har Højesteret for eksempel vurderet en sjællandsk sag om brandstiftelse.

Brugen af samfundstjeneste er øget markant efter en lovændring. Den skal resultere i, at flere end tidligere arbejder gratis som led i en sanktion i stedet for at komme i fængsel.