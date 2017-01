Fem dommere i Højesteret er enige om, at ubetinget fængsel i et år er en rimelig straf til erhvervsdrivende, der for anden gang snød de offentlige kasser (arkivfoto).

Højesteret siger nej til samfundstjeneste i skattesag

Ejer af lille rengøringsfirma snød for anden gang statskassen. Derfor slipper han ikke for at afsone fængsel.

En skattesvindler fra Storkøbenhavn slipper ikke for at afsone en fængselsstraf.

Den dømte drev et lille firma med rengøring og vinduespudsning. Men han snød statskassen for 1,2 millioner kroner i moms og skat.

Det var en sygelig trang til spil, som angiveligt fik manden til at begå lovovertrædelsen.

På trods af, at manden har gode personlige forhold og er egnet til at udføre samfundstjeneste, siger fem dommere i Højesteret nej.

Begrundelsen er især, at det ikke er første gang, at manden har gjort sig skyldig i økonomisk kriminalitet.

I 2005 blev han idømt fængsel i 40 dage. Dengang snød han de offentlige kasser for cirka 280.000 kroner.

I den aktuelle sag er der betale om "et betydeligt beløb", altså 1,2 millioner kroner, noterer Højesteret.

Straffen på fængsel i et år kan derfor ikke gøres hverken delvist eller helt betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Onsdagens dom er endnu et eksempel på, at landets øverste domstol på det seneste flere gange har skullet svare på, hvornår det går an at bruge alternativet til fængsel.

I grovere sager om børneporno dur det ikke, bestemte Højesteret sidste år.

Derimod kunne samfundstjeneste erstatte fængsel i en sag om brandstiftelse, lød det i en anden afgørelse.

En tredje sag drejede sig om, at en mand have slået to kvinder i nattelivet tre gange.

Her var samfundstjeneste i 80 timer i orden i stedet for fængsel i 60 dage, sagde Højesteret.

I biblioteker, kirker og mange andre steder arbejder dømte gratis i et bestemt antal timer.

I øvrigt har Folketinget med en lovændring i 2015 besluttet at udvide brugen af samfundstjeneste.

I princippet kan straffe op til halvandet års fængsel gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.