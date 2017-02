Thomas Rørdam har netop sat sig i præsidentstolen i landets øverste domstol (arkivfoto). Foto: Scanpix/Emil Hougaard

Højesteret sætter tempoet i vejret

Nu tager det kun et års tid at få en dom i en civil sag. Men straffesager hænger for længe i kø ved Højesteret

Danmark - 09. februar 2017 kl. 11:04

Borgere skal nu i gennemsnit vente i et års tid, før de får en afgørelse ved landets øverste domstol. Det er lykkedes for Højesteret at sætte tempoet op, når det gælder behandlingen af civile ankesager, fremgår det af rettens embedsregnskab for 2016.

Ventetid kaldes gennemløbstid. Det er tiden, der går fra modtagelse af en sag og til det endelige punktum. Den var i snit på 346 dage sidste år, hvilket er en stor forbedring i forhold til tidligere. I 2014 gik der således 545 dage, før dommerne kunne skrive "thi kendes for ret" i de civile sager. Et år er den målsætning, som Højesteret har sat sig, og missionen er altså lykkedes. Derimod kniber det med straffesagerne. Her har udviklingen været den modsatte. Sidste år gik der i gennemsnit mere end et halvt år, og det er en forværring i forhold til de foregående år. 194 dage tog det sidste år at få ekspederet en sag om straf, fremgår det. Men Højesteret mener, at gennemløbstiden bør ned på det halve. Samtidig fortæller regnskabet, at antallet af civile sager øges. Sidste år kom der over 100 af den slags sager ind ad døren. I øvrigt viser det sig, at der er pæne chancer for at få et nyt resultat i forhold til enten landsrettens eller Sø- og Handelsrettens dom, når der ankes. I cirka hver tredje sag - helt præcist 36 procent - omgør Højesteret afgørelsen, viser det sig. Dette skyldes dog ikke altid, at landets øverste dommere har en anden juridisk vurdering end deres kolleger. Nogle gange er forklaringen på det ændrede udfald, at der er kommet nye beviser, eller at advokaterne har ændret deres påstande, hedder det i embedsregnskabet. Thomas Rørdam er netop tiltrådt som ny præsident.