Højesteret kan ændre livet som skorstensfejer

Skorstensfejere er i oprør, efter at en af deres kolleger ved Østre Landsret blev idømt en bøde på 50.000 kroner for manglende sikkerhed.

Men det må de ikke. Det slog landsretten fast da afgørelsen fra Retten i Nykøbing Falster blev stadfæstet i oktober.

Ved begge retssager mødte en stor gruppe skorstensfejere op i fuld udrustning for at vise deres sympati.

Men sagen stopper ikke her, for skorstensfejeren var ikke tilfreds med afgørelsen. Han søgte om tilladelse til at få sagen for Højesteret. Det fik han lov til, og mandag bliver sagen behandlet ved landets højeste domstol.

Skorstensfejeren blev dømt, fordi han to gange i 2014 lod en ansat stå på en skrå tagryg i henholdsvis seks og otte meters højde uden at være sikret mod fald.

Men han handlede ikke uforsvarligt, vurderer oldermand Keld L. Jensen. Ifølge ham sker der sjældent ulykker, og der er aldrig sket noget i lignende situationer.

- Afgørelsen er beklagelig og ulykkelig. Vores medlem har handlet i god tro og fulgt de retningslinjer, som vi andre har gjort i mange år, siger han.

Ifølge oldermanden er det svært at sikre sig til andet end skorstenen, og det vil være alt for omfattende og dyrt at gøre brug af en lift.

Men sagen har ført til, at der netop er blevet lavet en ny vejledning, hvori det er beskrevet, at man skal fastgøres i den situation, der er fokus på.

- Sagen har helt sikkert forandret nogle ting. Vi har været nødt til at finde nogle nye metoder at fastgøre os på. Der er ingen tvivl om, at det kan blive dyrere at få fejet skorsten, siger oldermanden.

Det vides endnu ikke, hvornår Højesteret afsiger dom i sagen. Men ifølge oldermanden vil skorstensfejerne igen være til stede under mandagens retsmøde.

- Skorstensfejeren vil gøre brug af sin sidste mulighed for at få renset sit navn og fastslå, at han ikke har gjort noget ulovligt, siger Keld L. Jensen.