Højesteret bremser udlevering: Rumænske fængsler for dårlige

Både Justitsministeriet og Østre Landsret har tidligere sagt god for at sende kvinderne afsted. Men landets øverste domstol siger stop.

Forholdene i de rumænske fængsler er så tvivlsomme, at tre kvinder slipper for at blive udleveret til deres hjemland.

I deres afgørelse påpeger de fem højesteretsdommere, at kvinderne i rumænske fængsler ville risikere at skulle afsone i celler, hvor de blot ville være sikret et personligt rum på to kvadratmeter.

Det ville ifølge domstolen være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

De tre kvinder - en mor og hendes to døtre, der bor i Nordsjælland - anklages af Rumænien for organiseret menneskehandel.

Sagen mod dem er rejst som udløber af den store Hvepsebo-sag i Danmark. Den viste, at et stort antal fattige rumænere groft blev udnyttet til bedragerier og andre former for kriminalitet.