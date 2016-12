Højesteret: Se og Hørs overvågning er ikke grov chikane

Højesteret afviser, at overvågning af kendte er så grov en krænkelse, at de skal have en beskikket advokat.

Det mener Højesteret, der i en kendelse definitivt afviser advokat Brian Werner Larsens ønske om at blive beskikket for en stor gruppe af de kendte.

I Se og Hør-sagen har over 100 kendte mennesker fået deres privatliv krænket. Krænkelsen er imidlertid ikke så grov, at de skal have deres bistandsadvokat betalt af staten.

- Højesteret udtaler, at man ikke mener, at der er tale om grov chikane. Det er jeg ikke enig i. Jeg er ærgerlig, men jeg må tage afgørelsen til efterretning, siger advokaten.

Under straffesagen i Glostrup har flere af de kendte fortalt, hvordan Se og Hørs ulovlige overvågning har påvirket deres liv.

Eksempelvis kunne tv-værten Line Baun Danielsen fortælle, hvordan Se og Hørs påfaldende evne til at spore hende overalt fik hende til at tvivle på sine allernærmeste.

- Det var mistillid, og det var mistro, sagde tv-værten, der på et tidspunkt blev så paranoid, at hun beskyldte sin kæreste for at tippe Se og Hør.

Forklaringen var dog en ganske anden. Nemlig at en it-operatør hos Nets gennem flere år overvågede de kendtes brug af kreditkort. Oplysningerne solgte han til Se og Hør, som på den måde kunne jagte de kendte.

I kølvandet på den store medieskandale har flere kendte varslet dyrebare søgsmål med krav om økonomisk godtgørelse. Det er i den forbindelse, at de krænkede har ønsket en beskikket advokat. Men Højesteret siger altså nej.

I afgørelsen henviser retten til, at ofre som udgangspunkt ikke kan tildeles bistandsadvokater i sager om fredskrænkelser.

Undtagelser kan ske i visse sager om grovere chikane. Men Se og Hør-sagen lever ifølge højesteretsdommerne ikke op til betingelserne.

Advokat Brian Werner Larsen oplyser, at han på vegne af sine over 20 klienter fortsat vil jagte en økonomisk godtgørelse.

Ifølge ham har kampen for beskikkelse slet ikke handlet om, hvem der skal betale hans løn - staten eller de kendte.

Derimod ville en beskikkelse have lettet adgangen til sagens dokumenter, som han nu kan være nødsaget til at skaffe via aktindsigt.