Højesteret: Hårde ord om leder i børnehave var o.k.

Pædagogmedhjælperen var blevet sygemeldt med stress. I den forbindelse skrev hun en mail til sin fagforening, Landsforeningen for Socialpædagoger, for at gøre opmærksom på en række forhold, som bekymrede hende.

Blandt andet skrev hun, at børnene blev tvangsfodret. At lederen ifølge en kollega skulle have sparket en far til et barn. At forældre med fremmed baggrund blev behandlet voldsomt. Og at de stakkels børn ikke kunne forsvare sig.

Dommerne i Højesteret lægger vægt på, at udtalelserne blev rejst overfor den kommunale tilsynsmyndighed, så der kunne blive skredet ind.

Netop fordi det gjaldt hensynet til børnenes tarv, var hun berettiget til at fremkomme med beskyldningerne. De blev fremsat i god tro, vurderer dommerne.

Ordene om Gestapo-metoder er de fem dommere dog ikke enige om.

Flertallet på tre stemmer også her for frifindelse. Udtrykket hænger direkte sammen med en konkret episode og skal ikke forstås sådan, at lederen beskyldes for generelt at ville behandle børnene grusomt og brutalt, fastslår de.

To andre dommere mener dog, at sammenligningen er over stregen. Det er en grov beskyldning, og pædagogmedhjælperen var ikke i god tro, mener mindretallet.

Resultatet er blevet, at pædagogmedhjælperen frifindes for at have fremsat strafbare injurier.

Derimod blev hun af Østre Landsret sidste år dømt for en stribe udsagn, herunder det om Gestapo. Straffen var 10 dagbøder à 200 kroner.