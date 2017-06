Høj sikkerhed i tysk retssag om bombeplaner i København

Han er ifølge Schwäbische Zeitung tiltalt for "at have været parat til at dræbe og til at foranledige et bombeangreb i forbindelse med en alvorlig statsfarlig forbrydelse".

Helt konkret vil anklageren have syreren dømt for at have planer om at begå et terrorangreb i København, og terrormistanken er altså årsagen til, at der bliver passer ekstra godt på i retsbygningen.

Den unge syrer dukkede i november sidste år op ved den dansk-tyske grænse.

Med i bagagen havde han 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

Han blev afvist indrejse og blev i stedet sendt tilbage til flygtningelejren i Biberach nær Ravensburg, hvor han boede.

Her anholdt tysk politi ham, og han har siden 21. november siddet varetægtsfængslet.

Retssagen er berammet til at vare fem retsdage med afslutning 12. juli, hvor dommen formentlig falder.

Ud over selve strafspørgsmålet skal retssagen også afgøre, om syreren skal dømmes efter de almindelige strafferetlige regler, eller om han falder ind under de særlige regler for ungdomskriminelle.