Hjort og Pape har løsning klar: Soldater skal aflaste politiet

Det er en prioritet for regeringen at få aflastet det danske politi ved grænsen, der er hårdt presset på grund af bevogtningsopgaver, grænsekontrol og bandekrig.

- Regeringen har besluttet, at Forsvaret skal hjælpe politiet, så vi får flere folk til at løse de vigtige opgaver med at sikre tryghed på gader og stræder, sagde Løkke.

- Med Forsvarets hjælp kan vi frigøre politibetjente til andre vigtige opgaver.

Nu er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) klar med en løsning for, hvordan det skal ske i praksis.

Den præsenteres på et pressemøde fredag klokken 12.30 i Justitsministeriet.

Det er ikke kun Forsvaret, der skal hjælpe politiet. Det er også meningen, at et hold på 53 nyuddannede politikadetter skal være med til at bevogte den danske grænse.

Men forhandlingerne om, hvilke vilkår de skal arbejde på, er gået i hårdknude. Derfor er de endnu ikke blevet sat ind.