Hjort blokerer for kystnære havvindmøller

Regeringen vil ikke bygge kystnære havvindmøller efter energiforliget, selv om et flertal af venstrefløjen og De Konservative kræver det. Den vil også ændre SU med flere lån, men det gennemføres først efter et folketingsvalg. Togfonden er også fortid.

Det fastslår finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Han mødte mandag venstrefløjen i form af Alternativet, SF, Enhedslisten og grønlandske Inuit Ataqatigiit til forhandlinger. Især Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, beskyldte regeringen for "massive forligsbrud".

- Rent teknisk bryder jeg ikke noget forlig om Togfonden. Venstre er ikke en del af forliget. Det må være en tanketorsk fra Enhedslistens side. For SU har vi foreslået ændringer. Hvis der bliver et flertal, opsiges SU-forliget ved førstkommende valg, siger han.

Spørgsmål: Og energiforliget?

- Forliget hviler efter vores opfattelse på nogle bristede forudsætninger om høj oliepris. Det afgørende er finansieringen, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Det kan ikke være sådan, at en bred forligskreds gerne vil bygge vindmøller, hvis de ikke vil være med til at finde finansieringen til afløsning af PSO-afgiften.

Finansministeren forklarer, at VK-regeringen aftalte at halvere dagpengeperioden og forringe efterlønnen. Reformerne trådte først i kraft efter folketingsvalget i 2011, da Helle Thorning-Schmidt (S) blev valgt som statsminister og gennemførte reformerne.

Regeringen beskyldes også for løftebrud, fordi Lars Løkke Rasmussen (V) i valgkampen lovede at lade SU ligge. Han nævnte heller ikke, at ældre skulle vente et halvt år på at gå på folkepension fra 2025.

- Når vi laver politiske aftaler, så træder de først i kraft efter et folketingsvalg. Så kan vælgerne jo smide os ud, lyder det fra finansminister Claus Hjort Frederiksen.