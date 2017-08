Hjort: Vi har ikke bevis for mishandling af IS-krigere

Det var spørgsmålet på et samråd fredag på Christiansborg med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Her fastslog forsvarsministeren, at forsvaret i denne uge har modtaget oplysninger om, at der tilbageholdes fanger på Al Asad.

Danske soldater har også fået oplysninger om, at der muligvis er faciliteter til brug for tilbageholdelsen af fanger på basen.

Det er dog ifølge Claus Hjort Frederiksen uklart, om bygningerne rent faktisk ligger på Al Asad-basen eller et andet sted. Og er der alene tale om transport af fanger via Al Asad-basen, så er det ikke opsigtsvækkende, mener Hjort.

- Al Asad-basen ligger i Anbar-provinsen i Irak, hvor der foregår heftige kampe mellem irakiske styrker og Isil (et andet navn for Islamisk Stat, red.).

- Derfor er det naturligt, at der med jævne mellemrum transporteres fanger ind og ud af Al Asad, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det er dagbladet Information, som har fået aktindsigt i en række indberetninger fra den danske styrke i Irak til forsvarsledelsen hjemme i Danmark.

Indberetningerne viser, at de danske soldater rapporterer, at de får oplysninger om mulig mishandling af fanger.

En irakisk kilde har ifølge indberetningerne fortalt de danske soldater, at en af de irakiske samarbejdspartnere på basen foretager "systematiske" overgreb på fanger "hver nat".

Claus Hjort Frederiksen mener dog ikke, at oplysninger på nuværende tidspunkt giver anledning til at antage, at der er foregået fysisk afstraffelse af fanger på Al Asad-basen.

- De danske soldater i den spidse ende og forsvaret herhjemme har handlet korrekt og gjort, hvad der er muligt for at kaste lys på sagen.

- Man skal huske, at der er grænser for, hvad vores soldater har af handlemuligheder på Al Asad. Vi er der på den irakiske regerings opfordring med det formål at støtte kampen mod ISIL, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han understreger samtidig, at hvis der skulle opstå lignende forhold, så vil de blive undersøgt.

- Vi undersøger ethvert brud på krigens love eller menneskerettigheder, siger Claus Hjort Frederiksen.

Ifølge forsvarsministeren er det ikke nogen hemmelighed, at der er problemer i nogle dele af de irakiske sikkerhedsstyrker.

Men han lægger vægt på, at ingen har fortalt de danske soldater, at de har set mishandling eller henrettelser af fanger med egne øjne.

- Vi har været klar over, at der i visse dele af det irakiske sikkerhedsapparat er problemer med at overholde krigens regler.

- Det er under ingen omstændigheder acceptabelt. Og det er ikke noget, vi vil se igennem fingre med, siger Claus Hjort Frederiksen.