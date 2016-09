Hjort: Helt malplaceret at kalde 2025-planen spinmanøvre

Hvis man begiver sig ud i procentregning, får kassedamen den største skattelettelse. Men i kroner og øre får direktøren klart mest, og det får under førstebehandlingen af finanslovsforslaget Enhedslisten til at anklage regeringen for at pynte på tingene.

- Det er og bliver en rødvinsreform, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) således direkte til finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Finansministeren, der fra talerstolen afrunder ni timers debat ved at besvare spørgsmål fra de øvrige partier, afviser blankt anklagen:

- At tale om en spinmanøvre er helt malplaceret, for vi har fremlagt kendsgerningerne helt nøjagtigt, siger han.

- Vi har tilrettelagt det sådan, at de største lettelser bliver givet i bunden.

Et andet kritikpunkt, der møder ham fra salen, er Alternativets anklage om, at regeringens 2025-plan er dårligt nyt for klimaet og miljøet. Men heller ikke her lader Claus Hjort Frederiksen sig kue af et venstrefløjsparti:

- Der er ikke noget i den her helhedsplan, der svækker den grønne omstilling. Vi er stadig i spidsen på de her områder, siger han.

Finansministeren ventes onsdag at fortsætte forhandlingerne om både næste års finanslov og 2025-planen.

- Vi har haft en lang debat i dag. Jeg tror måske, at de mennesker, der har fulgt debatten, sidder tilbage med fornemmelsen af, at der ikke er noget, vi kan blive enige om i denne sal. Det nægter jeg at tro er tilfældet, siger han.

- Nu har alle partier lagt deres tanker frem, og nu vil jeg opfordre til, at alle kommer i arbejdstøjet.