Hjort: Fem år med flere underskud er ansvarlig politik

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) anerkender på ingen måde, at han lægger op til en uansvarlig økonomisk politik med sit forslag om at lade dansk økonomi køre med underskud i fem år længere end ellers planlagt.

- Det mener jeg faktisk, er en meget fornuftig ting, vi gør, fastslår han på et pressemøde om det forslag til økonomisk plan frem til 2025, som regeringen har lagt frem tirsdag.

Regeringen lægger op til at udskyde det tidspunkt, hvor der skal være såkaldt strukturel balance i dansk økonomi til 2025. Hidtil har der været bred politisk enighed om, at det skulle ske i 2020.

Regeringen vil lade dansk økonomi køre med et underskud på 0,25 procent af bruttonationalproduktet. Alene i 2020 betyder det, at regeringen har fem milliarder kroner mere at gøre godt med, end den ellers ville have.

Men Claus Hjort Frederiksen understreger, at de initiativer, regeringen vil bruge penge på, er med til at sikre bedre dansk økonomi længere ude i fremtiden.

- Vi sikrer holdbarheden i økonomien på den lange bane, forsikrer han.

- Med det her initiativ løser vi mere end halvdelen af hængekøjeudfordringen, og det gør at vores økonomi bliver robust, så vi kan tillade os at køre med et lille underskud.

Han betegner det som en investering.

- Vores hovedprioritering er at få gang i væksten i Danmark, siger han.

Spørgsmål: Kunne I have lavet denne 2025-plan, hvis det ikke var for underskuddet?

- Det er en prioriteringssag. For os er det afgørende, at vi tager fat på den langsigtede udfordring med hængekøjen. Det muliggør at vi kan få frigjort nogle midler på denne her side af 2020.

- Hvis vi ikke gør noget, er der så mange pligtopgaver, at vi ikke ville kunne sætte skatten ned, forbedre konkurrencevilkårene og sænke skatten for virksomhederne.

- Skal vi have gang i væksten, skal der være penge til skattelettelser.