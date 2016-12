Hjerneskadet håber kone kan blive i Danmark trods dom

Højesteret har afgjort, at det ikke var diskrimination, da en hjerneskadet fik afslag på familiesammenføring.

- De har fået en lille pige, siden de fik afslag på familiesammenføring. Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at indgive en ny ansøgning, siger advokaten.

En 27-årig hjerneskadet mand håber, at hans ukrainske kone kan blive i Danmark, selv om de har tabt en sag i Højesteret.

Den 27-årige fik en hjerneskade efter en trafikulykke. Han har tidligere fortalt til Politiken, at han har svært ved at huske og koncentrere sig.

Alligevel takkede han nej til førtidspension, fordi han gerne vil arbejde. Derfor var han i flere år på kontanthjælp og blev jobtrænet. Det betød, at han fik afslag på familiesammenføring, da han blev gift.

Eddie Omar Rosenberg Khawaja mente, at afslaget var i strid med FN's handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er Højesteret uenig i. Torsdag er Udlændingenævnet blevet frifundet i sagen.

- Min klient er dybt skuffet. Det er ikke den bedste julegave at få, at deres familie bliver splittet, siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Advokaten regner med, at konen efter nytår vil få besked om, at hun skal rejse til Ukraine.

Højesteret har frifundet Udlændingenævnet, fordi den 27-årige ifølge retten har "rimelig udsigt" til at blive selvforsørgende.

Personer, der ikke er i stand til at have et normalt job, kan blive tilbudt fleksjob. Hvis man får løn fra fleksjob, bliver man betragtet som selvforsørgende.

Højesteret mener derfor, at den 27-årige ikke er dårligere stillet end andre danskere og ikke har været udsat for diskrimination.

Normalt skal man kunne forsørge sig selv, hvis man vil have en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Det betyder, at man ikke må have modtaget hjælp fra det offentlige, som kontanthjælp, de seneste tre år.

Den 27-årige fik et fleksjob sidste efterår, som han stadig har. Som reglen er nu, vil han dermed blive betragtet som selvforsørgende i efteråret 2018.

Hvis Udlændingenævnet vurderer, at parrets datter har en selvstændig tilknytning til Danmark, kan det dog give dispensation fra kravet om selvforsørgelse.