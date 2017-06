Hjemvendte verdensstjerner begejstrer anmeldere på Tinderbox

De danske verdensstjerner i bandet Lukas Graham var lørdag aften for en stund tilbage i Danmark.

- Det var et meget, meget smukt og bevægende festivaløjeblik af den type, der altid vil sidde i erindringen et eller andet sted. Smukt i sig selv, men også betegnende for en koncert, hvor den hjemvendte søn virkelig gjorde sig umage, skriver BT's anmelder.

Han kvitterer med fem stjerner.

Det samme gør musikmagasinet Gaffas anmelder, der også var glad for, at bandet for en stund er hjemme i Danmark efter stor succes i udlandet.

- At udnævne Lukas Forchhammer til Messias eller frelser af popmusikken er nok at stramme den, men det var i hvert fald endnu en imponerende koncert fra et orkester, som fuldt fortjent har fået international stjernestatus, skriver bladets anmelder.

Lidt mere tilbageholdende er anmelderen på Fyens Stiftstidende.

Bandet viste imponerende format, men manglede den sidste fingerspidsfornemmelse for at fuldende koncerten, mener anmelderen.

- Var man fan, og var man kommet for at se, høre og mærke Lukas Graham i alle sine afskygninger, så fik man noget for pengene, skriver anmelderen, der belønner bandet med fire stjerner.