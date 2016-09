Hjemsendte skattechefer skal ikke i tjenstligt forhør

Kammeradvokaten mener ikke, at der er juridisk grundlag for forhør af skattechefer fra sag om udbytteskat.

Det konkluderer Kammeradvokaten, der siden hjemsendelserne for knap et år siden har undersøgt sagen.

Der er ikke grundlag for at indlede tjenstlige forhør af tre chefer, som Skat sidste år sendte hjem i kølvandet på skandalen om ulovligt udbetalt udbytteskat.

- Det her er en dybt alvorlig sag, og jeg kan godt forstå, hvis danskerne rundt om middagsbordet undrer sig, når der i en sag som denne ikke er grundlag for at placere et klart juridisk ansvar, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

- Men når Kammeradvokaten ikke finder, at der er juridisk grundlag for tjenstlige forhør, må jeg tage Skats beslutning til efterretning.

I foråret bad de hjemsendte chefer i fællesskab ministeren om at se bort fra reglerne om, at tjenstlige forhør foregår bag lukkede døre.

Reglerne er ellers lavet for at beskytte tjenestemændene selv. Men de tre chefer ønskede helt åbne forhør, så offentligheden fik besked, hvis de skulle igennem et forhør.

I juni truede de gennem fagforbundet Dansk Told og Skatteforbund med at gå til Folketingets Ombudsmand og i sidste ende også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis ikke de fik åbne forhør.

Undersøgelsen fra Kammeradvokaten viser desuden, at udbytteområdet hos Skat var "præget af generel uklarhed på tværs af Skat omkring, hvem der havde ansvar for hvad".

Skat fik i juni 2015 et tip om, at et organiseret netværk af selskaber i udlandet havde søgt om at få refunderet udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

Efter tippet om den udenlandske svindel foretog Skat en kontrol. Men det førte ikke til, at Skat stoppede udbetalingerne. Statskassen vurderes at være blevet svindlet for mindst 12,3 milliarder kroner i sagen.

I stedet fortsatte Skat udbetalingerne frem til 6. august, hvor et nyt tip endelig fik Skat til at sætte prop i hullet.