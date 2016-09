Hjemmerøver med gaffel bryder ind hos sovende ungt par

Sent onsdag aften blev et ungt par vækket, da en mand pludselig trængte ind i deres lejlighed i København.

Sent onsdag aften blev et ungt par udsat for et hjemmerøveri i den østlige del af København.

Det oplyser efterforskningsleder ved Københavns Politi Henrik Vedel, der fik anmeldelsen klokken 23.30.

- Det er en mand, der er kommet ind via et stillads i en lejlighed på fjerde etage, og han bliver overrasket over, at der er personer i lejligheden, siger Henrik Vedel om episoden, som politiet kategoriserer som et hjemmerøveri.