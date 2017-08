Hjemmebehandling sparer patienter for tid på landevejen

- Det kan være en rigtig god idé for mange patienter, der ikke har brug for specialiseret behandling inde på et sygehus.

- Der kan det spare tid og give mulighed for at integrere behandlingen i dagligdagen, siger vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter.

Sundhedsministeren slår i Jyllands-Posten til lyd for, at op mod 100.000 borgere med kroniske sygdomme som kol og diabetes 2 fremover behandles uden for sygehusene.

De nye supersygehuse, der skyder op i disse år, skal i stedet tage sig af de meget syge og tilbyde højt specialiseret behandling.

Danske Patienters vicedirektør er enig i, at kronisk syge i højere grad kan behandles enten derhjemme eller i lokale sundhedshuse.

Det kan spare patienterne for meget tid på landevejene, lyder det.

- Man kan spare rigtig meget tid, hvor man ligger og kører frem og tilbage og venter på at komme ind til lægen, siger Annette Wandel.

Patienter, der skal til jævnlig kontrol, kan ifølge vicedirektøren selv måle og indtaste nogle værdier og så efterfølgende tage en samtale med lægen.

Det forudsætter ifølge vicedirektøren, at patienterne er indforstået med, at behandlingen foregår derhjemme.

Ifølge Danske Patienter er det også afgørende, at der er mulighed for at trække på specialister fra sygehusene, uanset at behandlingen foregår derhjemme eller i det lokale sundhedshus.

Sundhedsministeren regner ifølge Jyllands-Posten med at komme på banen i løbet af efteråret med et egentligt regeringsudspil om det fremtidige nære sundhedsvæsen.