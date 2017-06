Hjemløs om ny tiggeri-lov: Den gør folk kriminelle

Det har fået regeringen til at ville dæmme op for uroen med de udenlandske hjemløse med en lovstramning.

Udenlandske hjemløse - heriblandt romaer - har skabt debat og beskyldes for at skabe utryghed i København og bruge gaden som toilet.

Onsdag skal Folketinget stemme om forslaget, der vil hæve straffen for "utryghedsskabende tiggeri" fra syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel for tiggeri på gågader, stationer eller i offentlig transport.

Regeringen er på forhånd sikret flertal med Dansk Folkeparti.

De hjemløse frygter, at loven kommer til at ramme de forkerte personer. Eksempelvis de hjemløse, der ikke får penge fra det offentlige og derfor bliver nødt til at tigge på gaden.

Det siger Marlene Malle Granild. Hun er hjemløs og næstformand i foreningen Hjemløse til Hjemløse, der hjælper Københavns hjemløse på forskellige måder.

- Man gør folk kriminelle ved at lave denne lov. Man bygger kriminaliteten op i stedet for at bryde den ned, siger hun.

Marlene Malle Granild er del af en gruppe på cirka ti hjemløse, der i nu 17 dage har ligget samlet i en lejr på Christianshavns torv i København i en fredelig demonstration.

Den fredelige demonstration skal gøre samfundet og især myndighederne opmærksomme på, at det ikke kun er udenlandske hjemløse, der bor og sover på gaden.

Marlene Malle Granild mener, at man vil kunne løse nogle af de hjemløses problemer ved at sikre dem en mere stabil hverdag.

Formålet er således at få myndighederne til at finde et sted, hvor de hjemløse kan bo, leve og arbejde på lang sigt.

- Giv os en god grund til ikke at være her.

- Man bliver nødt til at sørge for, at få os væk fra vejene. Vi har rigtig svært ved at komme væk herfra, siger Marlene Malle Granild.