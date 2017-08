Historiker: Prins Henrik bryder med 600 års traditioner

Torsdag har kongehuset offentliggjort, at Prins Henrik ikke ønsker at blive begravet med sin hustru og Danmarks regent, dronning Margrethe.

Sådan lyder vurderingen fra historiker og ph.d. med interesse for kongehuset Lars Hovbakke Sørensen.

- Det er et brud med hovedtraditionen i det danske kongehus' historie de sidste 600 år, hvor det er hovedreglen, at regenten begraves med sin ægtefælle i Roskilde Domkirke, siger han.

Han erindrer ingen internationale eller danske fortilfælde i nyere tid for en beslutning som den, Prins Henrik har taget.

- Det er tradition i alle europæiske monarkier, at statsoverhovedet bliver begravet med sin ægtefælle. Der er ingen fortilfælde i moderne tid for, at nogen har taget en beslutning som den her, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Beslutningen blev bekræftet af kongehuset. Her har pressechef Lene Balleby givet et interview til BT, hvori hun blandt andet siger, at beslutningen skyldes, at prins Henrik er utilfreds med sin rolle.

Det er ifølge Lars Hovbakke Sørensen nye toner, at kongehuset selv taler så direkte om prins Henriks utilfredshed med sin titel og rolle.