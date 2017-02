Hernings Venstre-borgmester advarer mod partiets kurs

Lars Krarup mener, at Venstre på Christiansborg vil have godt af at besøge partifæller ude i landet.

Hvis ikke Venstre på Christiansborg ændrer kurs, kommer det til at koste dyrt for partiet, når der er kommunalvalg til november.

Udmeldingen kommer, efter at Herning i januar fik en mavepuster af dimensioner, da beslutningen om at placere den nye politiskole i Herning blev trukket tilbage.

I stedet bliver skolen placeret i en eksisterende bygning i Vejle.

Lars Krarup mener, at Venstre på Christiansborg ville have gavn af at komme ud og tale med partifællerne rundt om i Danmark.

- I det kommunale Venstre har vi altså halvdelen af borgmesterposterne. Ude i kommunerne nyder vi i Venstre jo langt større tillid, end Venstre gør på Christiansborg, siger borgmesteren til Danmark Søndag.

Lars Krarup uddyber sin kritik af sit parti i et interview med fyens.dk. Han undrer sig især over Venstres kursskifte på fire områder.

Eksempelvis da regeringen med Venstre i spidsen præsenterede et forslag til boligbeskatning, som skåner de dyreste ejendomme og giver størst gevinst i Nordsjælland.

- Da vi havde en ren Venstre-regering for få måneder siden, mente vi ikke det her. Det gør vi så pludselig nu. Det er en omvendt Robin Hood, og hvis der skal lempes på boligskatterne i Nordsjælland, som regeringen foreslår, skal man da kalde det det, det er. En vækstpakke for Nordsjælland, siger han.

Ud over boligbeskatningen mener Lars Krarup også, at hans parti har fejlet i forbindelse med uddannelsesloftet og trafikforliget.

- Endelig har vi så også fået en definition af at være dansker. De eneste, der er stolte af den formulering, er vel dybest set dem, der mente, at man skulle skyde efter flygtninge i både, siger Lars Krarup uden at nævne DF'erne Martin Henriksen eller Kenneth Kristensen Berth ved navn til fyens.dk.

- Jeg synes, de her fire eksempler er steder, hvor vi fejler i Venstre, lyder det fra borgmesteren.