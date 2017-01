Herning tilbød en for lille grund til politiskole

Opmålingen er foretaget på baggrund af kommunens materiale. Arne Post og Henrik Birch-Præst anslår grunden til 28.000-30.000 kvadratmeter.

Skolen skulle kunne stå klar i løbet af 22-26 måneder, skrev Hernings borgmester, Lars Krarup (V), til Folketingets partier.

Det er omkring et år hurtigere, end Rigspolitiet anslår, et nybyggeri vil tage. Det skyldes ifølge Krarup, at der for grunden allerede "er vedtaget en lokalplan, der kan indeholde en politiskole".

Ifølge Rigspolitiet skal grunden imidlertid være på 40.000 kvadratmeter for at rumme de nødvendige indendørs- og udendørsfaciliteter.

Herning Kommunes borgmester, Lars Krarup (V), afviser på det kraftigste, at kommunens bud på en grund til en ny politiskole ikke skulle være stor nok til at møde Rigspolitiets krav.

- Det passer simpelthen ikke. Vi har lige kontrolmålt den i dag, og den er omkring 57.000 kvadratmeter, siger borgmesteren.

For at leve op til lokalplanen skal skolen desuden opføres i tre forskellige bygninger adskilt af 25-35 meter brede bælter til parkering og grønne områder.

- Skal der bygges på tværs af de områder, vil det kræve en ny lokalplan, siger Arne Post til Jyllands-Posten.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, mener, at Jyllands-Postens oplysninger er problematiske for regeringen, der har udtrykt ønske om at placere den nye politiskole i Herning.

- Dette er endnu et problem i rækken af problemer for regeringen. Lad os finde en eksisterende bygning og komme i gang, siger Peter Kofod Poulsen.