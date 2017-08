Herning solgte grund til lokalpolitiker i strid med loven

Køber var en lokal entreprenør og aktiv Venstremand, der blandt andet har ført kampagne for finansminister Kristian Jensen (V).

Sådan lyder dommen fra Ankestyrelsen, som - efter henvendelse fra en borger i kommunen - har haft sagen taget op.

Tilbage i januar 2013 satte Herning Kommune et grønt areal på 1091 kvadratmeter til salg uden mindstepris.

Salgsteksten lød, "grundens udformning og stisystem kan dog muligvis gøre det utilrådeligt at opføre bolig".

Da fristen for at byde en måned senere udløb, var der ingen bud indkommet.

Men godt to år senere henvendte den lokale Venstremand sig til kommunen med et tilbud.

Han ville betale 300.000 kr., hvis han kunne få lov til at udvide grunden, så den kom op på 1400 kvadratmeter, og hvis han samtidig kunne få lov til at flytte en cykelsti, der var anlagt over grunden.

Det takkede kommunen ja til, og straks efter at handlen var indgået, satte den lokale Venstremand grunden til salg for 1,3 millioner kroner.

Men grunden skulle have været i et nyt udbud, og kommunen gjorde ikke nok for at sikre sig markedsprisen, lyder det nu fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen skriver ifølge Jyllands-Posten, at den mangler oplysninger for at kunne vurdere, om kommunen ulovligt begunstigede Venstremanden.

Styrelsen har bedt kommunen svare på, hvad afgørelsen giver anledning til. Borgmester Lars Krarup er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendelser.

Det har derfor ikke været muligt at få borgmesterens svar på, om kommunen nu vil fremskaffe oplysninger, så Ankestyrelsen kan afgøre, om kommunen ulovligt har begunstiget Venstremanden, skriver avisen.