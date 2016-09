Herning skal lægge hus til vinterens melodigrandprix

Foruden at være vært for de voksnes melodigrandprix, skal børnenes MGP 2017 også afholdes på samme scene i den jyske by.

- Melodigrandprix er en folkefest, og i Herning ser vi frem til igen at blive vært for en kæmpe musikfest for alle aldre, siger byens borgmester, Lars Krarup.

DR ser også frem til samarbejdet med den midtjyske by, hvor melodigrandprix blev afholdt i både 2009 og 2013.

- Det bliver et glædeligt gensyn. Melodigrandprix og MGP passer perfekt til byen, og Jyske Bank Boxen er et af de bedste steder i landet at producere tv i, så vi har de ideelle rammer at arbejde med, siger underholdningschef ved DR Jan Lagermand Lundme.

Melodigrandprixet løber af stablen 25. februar 2017. Ugen efter er det de små sanghåbs tur, når børnenes MGP bliver afholdt lørdag 4. marts.

Sidste års danske vindere af sangkonkurrencen var bandet Lighthouse X.