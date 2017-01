Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger torsdag, at regeringen er klar til at droppe kravet om, at en ny politiskole placeres i Herning.

Herning-borgmester vil kæmpe videre for politiskole

Regeringen har torsdag meldt ud, at en ny politiskole alligevel ikke behøver ligge i den midtjyske by.

- Det er tydeligt for enhver, at der for længst er gået Christiansborg-fnidder i en sag, der for længst burde have været afklaret, siger han.

Hernings borgmester Lars Krarup (V) er ikke tilfreds med, at regeringen nu melder ud, at den er klar til at droppe sit krav om, at en ny politiskole skal ligge i Herning.

Han er parat til at kæmpe videre for at sikre, at skolen placeres i den midtjyske by.

- Nu har jeg brugt to år af mit politiske liv på det her, og jeg synes, at ambitionsniveauet for dansk politi skal være uændret højt, siger han.

Daværende justitsminister Søren Pind (V) meldte i november sidste år ud, at den nye politiskole skulle ligge i Herning. Han sagde samtidig, at der var tale om et nybyggeri.

Det blev mødt med modstand fra flere partier, blandt andet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

De to partier så ingen grund til at bygge nye lokaler i Herning, når flere andre kommuner allerede havde stillet eksisterende bygninger til rådighed.

Lars Krarup holder dog fast i, at en nybygget skole er den rette vej at gå.

Han fremhæver, at Rigspolitiet, Politiforbundet og fællestillidsmanden på den nuværende skole i Brøndby står sammen om at anbefale denne løsning.

Også regeringen fastholder ifølge DR, at den nye skole skal være nybygget ligegyldigt, hvor den placeres.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Han indkalder til forhandlingsmøder mandag med de partier, der var med i aftalen om politiskolen.

Ud over regeringspartierne drejer det sig om Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.