Artiklen: Herning-borgmester beskylder avis for at fordreje sandheden

Herning-borgmester beskylder avis for at fordreje sandheden

Sagen om placeringen af politiskolen eskalerer tirsdag, hvor Hernings borgmester, Lars Krarup (V), beskylder avisen Jyllands-Posten for at fordreje sandheden.

- Den forvirring skyldes, det man i disse dage kan kalde fake news, som er foranlediget af Jyllands-Posten. Den forvirring de helt bevidst laver, er de bekendt med, og det har vi skrevet til dem, siger Lars Krarup.

I en mail til en række retsordfører skitserede borgmesteren 6. november sidste år et område, hvor politiskolen kunne ligge i Herning.

Den byggegrund er ifølge Jyllands-Postens opmåling kun cirka 30.000 kvadratmeter stor. Dermed er grunden for lille, fordi der ifølge Rigspolitiet er brug for mindst 40.000 kvadratmeter.

Men ifølge Lars Krarup er det alene den grund, hvor der skal bygges, som blev skitseret i mailen.

- Det er den, de beregner til at være for lille, men det er jo fake news, fordi de regner ikke på hele grunden, men kun den del, der skal bygges på, siger Lars Krarup.

Han påpeger, at Rigspolitiet efterspørger et areal både til byggeri og til udearealer til fysiske aktiviteter.

Og Jyllands-Posten har altså undladt arealet til fysiske aktiviteter.

Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, mener dog, at det er en absurd påstand, at avisen skulle "forfalske nyheder".

- Det synes jeg er trist. Det er vældig, vældig, vældig trist at skyde budbringeren. Vi har sådan set bare illustreret, hvad det er, Herning Kommune udstyrer landets politikere med, siger Jacob Nybroe.

I mailen fra 6. november til en række retsordfører, skriver Hernings borgmester, at der er tale om en byggegrund.

Da Herning Kommune blev opmærksom på historien, udsendte kommunen efterfølgende et nyt kort, som viste det samlede areal med byggegrund og udendørs aktiviteter.

- Man skal spørge retspolitikerne, hvordan de har opfattet det. Det skal jeg ikke tolke for dem.

- I dag tegner de så et andet kort, det er første gang, vi ser det kort, og det er fint. Men det er bare ikke det, de har fortalt politikerne 6. november, siger Jacob Nybroe.

Han påpeger, at historien grundlæggende handler om, hvad det er for nogle oplysninger, danske politikere får i beslutningen om, hvor den nye politiskole skal placeres.

- Det er kommunernes skønhedskonkurrence, der er gang i her. Al ære og respekt for det, men vi videreformidler bare, hvad det er for nogle argumenter, kommunerne bruger over for politikerne.

- De er ikke tilstrækkelige i forhold til de krav, Rigspolitiet stiller. Så har de så lavet om på størrelsen siden da, siger Jacob Nybroe.