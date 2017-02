Herning-borgmester advarer mod Venstres kurs

Borgmester Lars Krarup mener, at V på Christiansborg vil have godt af at besøge partifæller ude i landet.

Hvis ikke Venstre på Christiansborg ændrer kurs, kommer det til at koste dyrt for partiet, når der er kommunalvalg til november.

Udmeldingen kommer efter, at Herning i januar fik en mavepuster af dimensioner, da beslutningen om at placere den nye politiskole i Herning blev trukket tilbage.

I november meldte regeringen ud, at skolen skulle ligge i Herning.

Men efter et kaotisk politisk forløb blev den beslutning trukket tilbage, og skolen bliver placeret i en eksisterende bygning i Vejle i stedet for.

Lars Krarup mener ifølge Danmark Søndag, at Venstre på Christiansborg ville have gavn af at komme ud og tale med partifællerne rundt om i Danmark.

- I det kommunale Venstre har vi altså halvdelen af borgmesterposterne. Ude i kommunerne nyder vi i Venstre jo langt større tillid, end Venstre gør på Christiansborg, siger borgmesteren til Danmark Søndag.

Krarup påpeger, at Herning har fundet en recept på at få ting til at ske. Blandt andet Boxen, supersygehuset ved Gødstrup og to kunstmuseer af meget høj kvalitet. Medicinen virker, når der ikke lige går Christiansborg i tingene, lyder det.