Herning-borgmester advarer Venstre mod boligskatterod

- Det er risikofyldt og giver let store sår, skriver Krarup.

VLAK-regeringen har spillet ud med et forslag om en såkaldt flad boligbeskatning. Altså at uanset hvor meget en bolig er værd, skal man betale den samme procentsats i boligskat.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet taler modsat for, at der skal være et "knæk". Altså at man betaler en højere procentsats af den del af ens bolig, der overstiger en bestemt værdi. I dag er den grænse tre millioner kroner.

Da Venstre var alene i regering, lød forslaget at hæve grænsen til seks millioner kroner. Men nu er regeringsudspillet altså flad boligskat.

Det vil især betyde, at folk i hovedstadsområdet slipper billigere i skat, end de ellers ville have gjort.

Desuden har regeringen foreslået at fastfryse grundskylden, indtil det nye system kan træde i kraft. Det vil også hovedsageligt kunne mærkes i de dyre kommuner i hovedstadsområdet.

Det blev blandt andet vist i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd tirsdag.

I en kommentar til den analyse skriver Lars Krarup på Twitter:

- Hvis blot trenden er rigtig, og det tror jeg, den er, så dur det her jo ikke!!!

Fastfrysningen giver i gennemsnit en gevinst på knap 22.000 kroner per ejerbolig i Rudersdal Kommune. Her koster et enfamiliehus over fem millioner kroner.

Værdien er steget 555.000 kroner siden finanskrisen, viser AE'a analyse.

Modsat ser det ud i Tønder. Her tjener en familie kun 250 kroner, hvis grundskylden fastfryses. Siden finanskrisen er et enfamiliehus faldet knap 200.000 kroner i pris. Nu handles det for under 800.000 kroner.

Ritzau har forsøgt at få uddybende kommentarer fra Lars Krarup.