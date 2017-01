Herning-borgmester: Politiskolegrund er rigeligt stor

Grunden er ifølge Jyllands-Postens opmåling kun cirka 30.000 kvadratmeter stor. Dermed er grunden for lille, fordi der ifølge Rigspolitiet er brug for mindst 40.000 kvadratmeter.

Det spørgsmål stiller mange formentlig sig selv tirsdag, hvor Jyllands-Posten kan fortælle, at en grund, Herning Kommune har foreslået som placering for en ny politiskole, er for lille.

Hvor svært kan det egentlig være at måle en grund?

Men der er tale om en stor misforståelse, forklarer Hernings borgmester, Lars Krarup (V), til Ritzau.

Kommunens forslag har hele tiden handlet om en grund på 55.000 kvadratmeter. Den tegning, eksperterne har regnet på for Jyllands-Posten, viser kun den rene byggegrund. Mens udenomsarealerne ikke er med.

- Rigspolitiet efterspørger et areal både til et byggeri og til udearealer til fysiske aktiviteter. Det, Jyllands-Posten beregner på, er alene den andel af den grund, vi har foreslået, hvorpå man kan bygge, siger Lars Krarup.

Flere borgmestre bød ind på opgaven for at få den nye politiskole til deres by. Valget af Herning har rejst kritik og spekulationer om vennetjenester, da byens borgmester repræsenterer Venstre.

Spørgsmål: Har I udvidet forslaget, så I nu foreslår en større grund, end I gjorde oprindelig?

- Nej. Der er ikke noget som helst nyt i forslaget fra Herning - i arealerne eller planerne eller noget.

Avisen har fået en byplanrådgiver til at foretage en opmåling af grunden, som viser, at den ikke er stor nok til en politiskole på den størrelse, som Rigspolitiet har brug for.

Det møder opbakning fra en landinspektør.

Hele sagen om placeringen har været kritiseret af oppositionen og Dansk Folkeparti.

I december erkendte justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at regeringen langt fra har flertal til en helt ny skole i Herning.