Henvendelser om sexkrænkelser online er tredoblet

Pædofile lyver sig yngre for at komme i kontakt med børn på internettet, lyder vurderingen fra Børns Vilkår.

I 2016 modtog Børnetelefonen således 169 henvendelser sammenlignet med 50 i 2013.

Udviklingen kan ifølge eksperter forklares ved, at børn helt ned til syvårsalderen i stigende grad spiller spil på nettet eller via apps.

Ofte sker det, uden at de tænker over, hvem der reelt gemmer sig bag personen, der pludselig vil chatte eller være deres ven.

Det har muligvis gjort det lettere for pædofile, frygter Charlotte Smerup, børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.

- Jo yngre børnene er, jo nemmere er de at narre. Og i og med at børn bliver yngre, når de kommer på de sociale medier første gang, kan man være nervøs for, at situationen forværres, og at det bliver lettere for de pædofile, siger hun til Metroxpress.

De mange henvendelser til Børnetelefonen dækker over alt fra hævnporno til krænkelser af mindreårige.

- Det kan være svært at gardere sig 100 procent - både som netsted og forældre - for vi kan jo se flere eksempler på, at det lykkes for nogle at forklæde sig som børn, siger Charlotte Smerup.

Hos Red Barnet er man ligeledes bekendt med problemstillingen, men understreger, at det aldrig hviler på børnene at tage kampen op mod krænkerne.

- At færdes på nettet er som at færdes i trafikken. Det er vigtigt at vise sine børn, hvordan man først ser til højre og så ser til venstre, før man går over vejen, siger seniorrådgiver Gitte Jakobsen til Metroxpress.

Både Børns Vilkår og Red Barnet opfordrer voksne, der oplever, at børn bliver forulempet på nettet, til at anmelde det til politiet.