Henrik Sass er tavs efter Dong-kritik fra Nyrup

Selv om beretningen indeholdt en hård kritik af Finansministeriet for ikke at efterleve god forvaltningsskik, så var det "pure frifindelse" af daværende finansminister Bjarne Corydon, mente Henrik Sass Larsen.

Udtalelsen har fået Socialdemokratiets tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen til at gå i rette med Sass Larsen. Nyrup mener ikke, at nogen kan frifindes på baggrund af Rigsrevisionens beretning.

Tværtimod fremhæver den tidligere S-statsminister, at Finansministeriet har "sløset" så meget med dokumenterne i sagen, at det fører til "chokerende" hård kritik fra Rigsrevisionen.

- Jeg kan ikke i mit lange liv komme i tanke om en rigsrevisionsrapport, der siger: "Vi kan desværre ikke svare på de centrale spørgsmål, for papirerne er der ikke", siger Poul Nyrup til Altinget.

Torsdag har Henrik Sass Larsen ikke villet stille op til interview.

Socialdemokratiet henviser i stedet til partiets finansordfører, Benny Engelbrecht, som "til fulde" står på mål for Sass Larsens udtalelser:

- Jeg synes, at Rigsrevisionens beretning er ganske klar.

- Hvis Poul Nyrup Rasmussen får tid til at læse beretningen ordentligt igennem, så tror jeg, han vil finde, at den er ganske dækkende, siger Benny Engelbrecht.

Han fremhæver, at der ikke kom bud på Dong fra andre end Goldman Sachs. Samtidig forhindrede reglerne om statsstøtte, at staten hjalp det dengang økonomisk trængte Dong Energy.

På den baggrund gjorde den daværende regering med opbakning fra de nuværende regeringspartier det rigtige ved at sælge til Goldman Sachs, mener Benny Engelbrecht.

Spørgsmål: Det centrale spørgsmål i sagen er, om man har solgt Dong Energy for billigt. Rigsrevisionen konkluderer, at man ikke kan se, hvordan Finansministeriet er kommet frem til den samlede vurdering af, hvad Dong Energy er værd. Hvordan kan det blive til en frifindelse af den øverste politiske chef for Finansministeriet?

- Jeg synes som sagt, at Rigsrevisionens konklusioner er ret klare. Så jeg synes ikke, der er behov for at tilføje yderligere til den sag. Jeg er enig i Henrik Sass Larsens vurdering.

Spørgsmål: Hvordan kan det være en "ret klar" konklusion, når Rigsrevision ikke kan se, hvordan Finansministeriet er kommet frem til værdiansættelsen af Dong Energy?

- Det er en klar konklusion, fordi det centrale angrebspunkt var, om der var bedre bud. Det kan vi i hvert fald konstatere, at der ikke har været.

Spørgsmål: Goldman Sachs solgte tidligere på måneden en del af deres aktier. I den forbindelse viste en opgørelse baseret på aktiekurserne, at selskabet havde tjent 17,7 milliarder kroner på aktierne på tre år. Er det ikke et tegn på, at de blev solgt for billigt?

- Det viser, at værdien af selskabet er steget i den mellemliggende periode. Det betyder også, at staten er blevet tilsvarende rigere, fordi staten ejer 50,1 procent af aktierne, siger Benny Engelbrecht.