Henrik Sass: Nu er S frikendt for salg af Dong

Socialdemokratiets tidligere finansminister Bjarne Corydon kan ånde lettet op. Han er nemlig endegyldigt blevet frifundet for at have solgt Dong for billigt.

- Og den indebærer en pure frifindelse af den politiske ledelse, herunder den daværende finansminister Bjarne Corydon, siger Henrik Sass Larsen.

Han mener, at "stærke kræfter" har forsøgt at tegne et "falsk billede af noget nær en sammensværgelse":

- Vi har nu Rigsrevisions rapport som bevis for, at Socialdemokratiets ministre ikke har foretaget sig noget fordækt.

- Rigsrevisionen kritiserer ganske vist, at embedsmænd i Finansministeriet har sjusket med centrale papirer, der ikke er blevet gemt.

- Men det har allerede fået personalemæssige konsekvenser, og der er ikke noget i Rigsrevisionens rapport, der peger på, at det førte til forkerte beslutninger, siger Henrik Sass Larsen.

På den baggrund mener han, at beskyldningerne mod S-R-SF-regeringen og Bjarne Corydon har vist sig uden grund.

- Til gengæld har vi nu fået godt belyst, at det var nødvendigt, at der kom private investeringer i Dong. I dag er Dong en stærk virksomhed, der fører an med nye løsninger på energiområdet til gavn for hele Danmark.

- Det kan vi være stolte over. Men der ville Dong ikke have været, hvis ikke vi dengang, da Dong var i store økonomiske vanskeligheder, havde sikret de nødvendige midler, siger Henrik Sass Larsen.

Investeringen i Dong har vist sig at være en guldrandet forretning for den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Tidligere på måneden solgte Goldman Sachs yderligere en del af de aktier, man købte i 2014.

På baggrund af en opgørelse af aktiekursen på det tidspunkt har Goldman Sachs tjent 17,7 milliarder kroner på tre år på Dong-aktierne.