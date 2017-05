Hemmeligholdelse af Dong-salg blev diskuteret før salg

I mailudvekslingen diskuterer en ansat i Danske Bank - der sammen med den internationale investeringsbank Morgan Stanley rådgav staten - og en ansat i Finansministeriet, hvordan man kunne holde informationer hemmelige for blandt andre Rigsrevisionen.Ifølge professor i samfundsvidenskab ved RUC Bent Greve bekræfter det, at man har været meget interesseret i at holde detaljerne om sagen hemmelige.

- Det er ikke unormalt, at man gerne vil beskytte forretningshemmeligheder, så man ikke skader sådan en salgsproces.

- Men her tyder det på, at man gerne har villet holde så meget som muligt hemmeligt.

- Det bekræfter billedet af, at Finansministeriet ikke har været særligt villige til at lægge oplysninger frem og har villet holde så meget for sig selv som muligt, siger Bent Greve

Føljeton fremlægger en kort mailudveksling, der gør det svært at konkludere noget. Bent Greve vurderer dog, at det ikke er normal praksis.

- Det er ikke sædvanligt, dette her. Jeg synes det er tankevækkende, at ministeriet har været så bevidste om, at de skulle holde ting væk fra offentligheden og fra senere undersøgelser. Det er en både forkert og bekymrende adfærd.

- For det er jo vigtigt, at offentligheden kan få indsigt i disse processer og staten kan blive kigget i kortene, siger Bent Greve.

Rigsrevisionen kritiserede tidligere i maj Finansministeriet for mangelfuld journalisering og manglende dokumentation for, hvordan salget af Dong til Goldman Sachs blev gennemført.

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, ser mailudvekslingen som et møde mellem to verdener.

- I finansverdenen er dette her helt normalt, men det er klart, at det ser underligt ud, hvis man ser på det med offentlige briller.

- Salget af Dong er kørt helt straight i forhold til, hvordan sådan nogle ting kører i finansverdenen, siger han.