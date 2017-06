Hemmelige kontrakter sikrer tandlægekæde skattekroner

For at kunne modtage offentlig sygesikring må en tandlæge ifølge tandlægeoverenskomsten maksimalt eje to klinikker. Tandlægen skal også være selvstændig og have den bestemmende indflydelse.

Begrundelsen er, at tandlægen skal kunne overskue at kontrollere, hvad de ansatte laver i klinikkerne og dermed sikre fagligheden og patientsikkerheden.

Dentist.dk har 20 klinikker primært i Syd- og Midtjylland. Den går ifølge avisen efter at blive landsdækkende og betaler gerne flere millioner for en enkelt tandlægeklinik.

Det sker dog på betingelse af, at tandlægen tilbagekøber 50,1 procent af klinikken for 50.000 kroner og driver den som et interessentskab.

På den måde fortsætter tandlægen på papiret som ejer, så pengene fra sygesikringen ikke forsvinder.

Men i en fortrolig kontrakt mellem parterne bliver tandlægens selvstændighed kraftigt indsnævret.

- Kontrakterne virker som en form for spekulation i kravene i overenskomsten, siger Jan Pedersen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet, til Jyllands-Posten.

Afsløringen af manøvren rammer ned i en aktuel frygt hos Tandlægeforeningen.

Foreningen er bange for, at profitten med tandlægekædernes ekspansive fremmarch i Danmark sættes over det tandfaglige til skade for patientsikkerheden, skriver Jyllands-Posten.

- Hvis man kommer udefra og kun er interesseret i et overskud, kan jeg være bange for, at fagligheden forsvinder.

- Eller i hvert fald kommer i anden række, siger Susanne Kleist. Hun er medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse og formand for en arbejdsgruppe, som ser på ejerskab og kæder.

Bjørn Nedergård Nielsen, der er direktør i Dentist.dk, siger til Jyllands-Posten, at han mener, at kæden lever op til reglerne. Han forsikrer også om, at tandlægerne reelt er selvstændige.