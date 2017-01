Helt unge drenge står bag brutalt røveri hos dement

Tre drenge var bare 15 og 16 år, da de sidste år udsatte en dement mand for mishandling under hjemmerøveri.

Torsdag er den i dag 16-årige brasilianer Denilson Nascimiento blevet idømt to års fængsel for røveriet. Hertil kommer en betinget udvisning.

Det var muligvis nervøsitet over en stor hashgæld, der i maj sidste år fik en 15-årig dreng til at røve en dement mand, som han kendte.

Forbrydelsen begik han sammen med to kammerater, der ligeledes skal i fængsel.

Til pakistanske Visam Javed lyder straffen på to år og tre måneder bag tremmer samt en betinget udvisning. En tredje mand slipper med et år og ni måneders fængsel.

Begge de to er også bare 16 år gamle.

Under retssagen i Københavns Byret er det kommet frem, at det 82-årige offer efter overfaldet ikke længere turde bo i sit hjem.

I dag lever han på et plejehjem.

Mens Visam Javed havde erkendt sig skyldig i forbrydelsen, nægtede hans to kammerater at have haft noget som helst med røveriet at gøre.

Ikke desto mindre fandt retten det bevist, at netop de tre havde planlagt og gennemført det brutale overfald.

Om morgenen 18. maj sidste år trængte de ind i huset på Præstefælledvej hos den 82-årige. De bandt deres offer til en stol, slog ham i hovedet og stak ham i ansigtet med en kniv, inden de tømte hjemmet for værdier.

Til sidst efterlod de manden alene og bundet til stolen.

Det var angiveligt Denilson Nascimiento, der havde udset sig det svage offer.

Tidligere har han boet hos den demente i to måneder. Det skyldtes, at hans mor i en periode var kærester med den 82-åriges søn.

Netop det forhold, at den unge brasilianer kendte sit offer, er grunden til, at de tre slipper for en endnu hårdere straf.

En personlig relation mellem offer og gerningsmand gør nemlig, at retten ikke kan dømme de tiltalte for et såkaldt egentligt hjemmerøveri, der som udgangspunkt udløser fem års fængsel.

I denne sag mener retten ikke, at røveriet kan takseres til mere end et år og ni måneders fængsel.

Blandt andet er drengenes unge alder en formildende omstændighed.

Når to af de dømte alligevel skal længere tid i fængsel skyldes det, at de begge dømmes for vold i andre sammenhænge.

De tre drenge vil alle overveje, om de ønsker sagen indbragt for landsretten.