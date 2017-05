Helligdag har måske reddet danske computere - for nu

- Jeg tror, at vi har været heldige i Danmark, at det er startet på en helligdag. De fleste virksomheder har været lukket, og folk har været hjemme og spise varme hveder, siger han.

- Det er ikke, fordi angrebet stopper. Det handler om, hvornår folk tænder deres computer. Så når der kommer mange medarbejdere på arbejde mandag morgen, vil man se det her tal stige væsentligt.

Den helt store prøve bliver ifølge Leif Jensen, når computerne tændes rundt om i de danske virksomheder.

Cyberangrebet sker i første omgang via en mail. Mailen forsøger at få modtageren til at åbne en fil eller klikke på et link, der bringer virussen ind på computeren.

Det er i sig selv ikke usædvanligt. Men dette angreb skiller sig ud, fortæller Leif Jensen.

- Når den først er kommet ind hos en virksomhed, kan den sprede sig selv på det interne netværk. Som en god gammeldags virus. Det ser man normalt ikke med ransomware, siger han.

Ransomware betyder, at virussen tager data på computeren som gidsel. Når brugeren forsøger at se sin data, får brugeren en besked, der kræver en løsesum for at frigive brugerens data igen.

Kaspersky har registreret forsøg på angreb i Danmark. Endnu er der ingen meldinger om succesfulde angreb, siger Leif Jensen.

It-sikkerhedsselskabet får sine oplysninger fra frivillige indberetninger fra sine "cirka 400 millioner brugere" globalt set.

Imens virussen spreder sig og tager flere data som gidsler, forsøger Kaspersky at finde kuren til virussen.

- Vi har sat vores udviklere til at forsøge at lave en dekryptering, siger han.

En dekryptering vil befri de data, der er blevet taget gidsel bag en kryptering.

- Det er ikke altid, det kan lykkes. Men hvis det lykkes, så vil det blive frigivet ganske gratis.