Helle Thorning: Jeg vil ikke kloge mig på mit partis linje

- Det var vigtigt for mig at tage den beslutning, for jeg gider ikke være en af dem, der sidder helt uden for og kloger mig, siger hun.

Helle Thorning-Schmidt er i dag generalsekretær i Internationalt Red Barnet med base i London. Hun har dog fredag taget turen til Bornholm for at deltage i årets folkemøde.

Her bliver den 50-årige generalsekretær interviewet af Alt For Damernes chefredaktør. Og her fortæller hun om en af de helt store kilder til irritation under hendes tid som statsminister: Koryfæerne.

- Da jeg var formand, var der rigtig mange tidligere formand og koryfæer, som havde utrolig mange meninger om alting, fortæller hun.

- Og jeg blev ærlig talt så utrolig træt af det. For jeg synes ikke, at det bidrog med noget særligt, og det var meget svært at komme igen, for man gider ikke gå ud og have et skænderi.

Under Helle Thorning-Schmidts tid i Statsministeriet rettede blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) kritik mod hendes politik.

Med valgnederlaget i 2015 sluttede hun sig så selv til rækken af forhenværende socialdemokratiske statsministre.

Og tabet af titlen og den hverdag, hun havde vænnet sig til, efterlod hende med en "tom" følelse.

- Telefonerne ringede ikke på samme måde, og der var ikke det system omkring mig, som jeg var blevet vant til, fortæller hun.

Reaktionen på tomheden var i første omgang at sætte hele familiens cykler i stand. Og mange cykelture senere forlod Helle Thorning-Schmidt dansk politik.

Med Mette Frederiksen ved roret har Socialdemokratiet nu på mange måder skiftet kurs.

Alligevel ser den tidligere S-statsminister ingen grund til at skabe røre ved offentligt at kommentere den nye linje.

- Jeg mener faktisk, at jeg er med til at sætte partiet før mig selv og at bidrage til, at Mette og hele holdet kan vinde, siger hun.

- Det sidste, hun har brug for, er en tidligere formand, som står i kulissen og giver gode råd.