Helikoptere søger efter privatbygget ubåd ved København

Ejeren af ubåden "UC3 Nautilus" er Peter Madsen, som selv har designet og bygget fartøjet, som blev søsat i 2008 i København.

Peter Madsen skulle selv være om bord sammen med en journalist. Det er journalistens kæreste, der meldte ubåden savnet.

- Den blev set af et krydstogtskib i Københavns havn torsdag aften klokken 20.30. Og så er den muligvis blevet set længere ude i Øresund omkring klokken 01 i nat, lyder det fra Christer Haven.

Ifølge vagthavende ved Forsvarets Operationscenter var der også planlagt en sejlads med ubåden til Bornholm fredag klokken 14.

- Men det lader til, at der også var planlagt en uofficiel sejlads tidligere, fordi vi har to observationer på den. Det kan enten være, at de bare ikke er til at komme i kontakt med nu, eller at der er sket en søulykke, lyder det.

Forsvaret hører meget gerne fra personer, som har oplysninger om, hvor ubåden kan befinde sig.

Peter Madsen er kendt for at have designet og bygget ubåde og raketter.