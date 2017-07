Heldig tyveknægt slap væk med smykker for 2,5 millioner

Indbruddet skete i en lejlighed i city i Odense mellem fredag den 30. juni og søndag den 2. juli, og hidtil har politiet holdt kortene tæt til kroppen i et håb om at kunne få et gennembrud i sagen.

Ved et indbrud i Odense i starten af juli fik en tyv en uventet stor gevinst, da der forsvandt smykker for 2,5 millioner kroner.

Men nu har man efter aftale med beboeren i lejligheden valgt at fortælle, hvad der var i den sorte sportstaske, som tyven tog med sig i forbindelse med indbruddet.

- Der er tale om hel unik efterårskollektion fra Georg Jensen. Den er for efteråret 2017, så det er ure, smykker og ringe, der slet ikke er kommet i handlen endnu, fortæller Finn Wegner Petersen, politikommissær og efterforsker i Fyns Politis særlige indbrudsgruppe til fyens.dk.

Tasken med kollektionen har en anslået værdi af mellem to og to en halv million kroner. Det, at tingene er så unikke, får politiet til at håbe, at nogen kan hjælpe dem med et afgørende tip i sagen.

Politiet tror ikke, at indbrudstyven var klar over, at der var så store værdier i lejligheden.

- Som vi opfatter det, er der tale om lidt af en tilfældighed. Man er brudt ind for at stjæle dyre designermøbler og indbo, og så falder man over en taske, der viser sig at være meget værdifuld, siger Finn Wegner Petersen til fyens.dk.

I tasken lå der omkring 45 unikke ringe i størrelserne 55 og 56. Nogle af ringene alene har en værdi på op mod 60.000 kroner stykket.

Dertil var der en større samling ure og en mindre samling smykker i form af halskæder og armbånd.

Tasken det hele lå i er af mærket Peak Performance, og tasken er en kombineret sportstaske med rullehjul i bunden og udtageligt bærehåndtag, skriver fyens.dk.