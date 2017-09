Hedegaard om attentatmands død: Det er rygter uden beviser

Journalist Lars Hedegaard har hørt rygter om, at den formodede gerningsmand bag et mislykket drabsforsøg mod ham er død. Han har dog ikke set beviser for det.

Han forventer heller ikke at få noget at vide fra dansk politi.

Ifølge Politiken er den efterlyste dansker Basil Hassan, der mistænkes for at være Hedegaards attentatmand, blevet dræbt i kamp enten i eller på grænsen til Syrien.

Hans forældre har fået nyheden om hans død fra kilder i Mellemøsten, siger hans fætter Chadi El-Cheikh Hassan til avisen. Oplysningerne om hans død er ikke bekræftede fra officielt hold.

Basil Hassan er herhjemme især kendt som den mistænkte for det mislykkede forsøg på at slå forfatteren og journalisten Lars Hedegaard ihjel i februar 2013.

USA's udenrigsministerium har tidligere konkluderet, at Basil Hassan i Islamisk Stat havde en ledende rolle med et planlægge operationer uden for de områder, som bevægelsen kontrollerer.

Og en melding fra netop det amerikanske ministerium vil Lars Hedegaard gerne have for at tro på rygterne.

- Jeg ved ikke, hvilken vægt jeg skal lægge på det lige nu. Hvad kilderne er, kan jeg ikke afgøre her i Danmark, siger Lars Hedegaard til Ritzau.

- Hvis det amerikanske udenrigsministerium, som jo for nogle år siden optog Basil Hassan på listen over de farligste terrorister i verden, kom og sagde, at de kunne bekræfte, at han er død. Så vil jeg sige, at det er et endeligt eller troværdigt bevis. Indtil da vil jeg forholde mig afventende.

Han vil ærgre sig, hvis Basil Hassan er død.

- Jeg bliver ked af det, hvis der er hold i rygterne. Ikke fordi jeg ønsker ham noget langt liv, men så er muligheden for, at han kom tilbage til Danmark og afgiver om attentatet væk, siger Hedegaard.

Han er overbevist om, at Basil Hassan ikke var alene om angrebet. Derfor vil Hassans død heller ikke være et punktum for forfatteren.

- Der går stadig folk rundt i Basil Hassans bagland, der var med til at hjælpe ham med attentatet og smugle ham ud af landet.

- Det kan ikke blive et punktum for mig, fordi jeg ikke tror, at Basil Hasan selv har fundet på det eller var alene om det, siger Hedegaard.