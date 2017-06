Handikappede ser frem til en enklere hverdag

Handikappede landet over bliver fredag lettet for noget af papirarbejdet i kontakten med det offentlige.

- Jeg tror, det bliver en forenkling af hverdagen. Nogle af de ting man har haft problemer med, vil gå hurtigere og mere smidigt, siger formand Thorkild Olesen.

Først og fremmest fjerner loven sagsbehandling for handikappede, som kommunen kender på forhånd. Derudover får den handikappede nu hjælp, mens en ankesag står på.

Loven er et resultat af en aftale indgået af et bredt flertal i Folketinget 4. november sidste år. Siden tog den nye socialminister, Mai Mercado (K), aftalen med sig ind i VLAK-regeringen.

Rejsen mod den nye udgave af loven startede før det med bulder og brag, da den daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) præsenterede V-regeringens bud.

Her var blandt andet et forslag om, at kommunerne frem over skulle skønne, hvilke ydelser de handikappede skulle have. Indtil nu har handikappede haft en række retskrav på ydelser.

Det forslag fik oppositionen og Dansk Folkeparti på bagbenene efter kritik fra blandt andre Thorkild Olesen.

- Man ville samle en hel masse bestemmelser i en paragraf. Så kunne kommunerne frit vælge mellem de ydelser, man mente var relevante. Borgernes retssikkerhed blev virkelighed sat under pres, siger han.

Dermed blev et af regeringens mest omfattende forslag kastet til side. Modsat sidder Danske Handikaporganisationer også tilbage med ønsker.

For handikappede kan staten få mange ansigter, uden at indsatsen bliver koordineret.

Eksempelvis kan samme handikappede have separat kontakt til flere forskellige instanser, der håndterer for eksempel sundhed, bolig, undervisning, og arbejde.

- Vi har ikke fået løst de tværgående sager, siger Thorkild Olesen skuffet.