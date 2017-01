Handicappet fleksjobber får erstatning for fyring

Manden kom til Danmark som asylansøger i 2000 og lider af PTSD. Gennem Vejle Kommune blev han ansat i fleksjob på Billund Plast i 2011. Han skulle arbejde i 17 timer om ugen, hvor virksomheden fik tilskud fra kommunen.

Han skulle arbejde ved tre maskiner, og det gik godt, selv om det var svært at instruere ham i nye opgaver, da han hverken kunne dansk eller engelsk.

2012 blev et dårligt år for Billund Plast som følge af stigende råvarepriser og et presset marked. I juni 2013 fyrede man så afghaneren.

I opsigelsen stod, at den skyldtes ændrede regler om fleksjob, ligesom der var indført ændrede regler for udbetaling af sygedagpenge.

Fleksjobberen mente, at der lå andet bag, og klagede over fyringen til Ligebehandlingsnævnet. Han mente, at det var hans varige handicap, der var den egentlige årsag.

I retten forklarede virksomheden desuden, at det var svært at omplacere fleksjobberen på grund af sprogvanskeligheder.

Landsretten medgiver, at virksomheden i 2012-13 havde svære økonomiske problemer, og at man måtte fyre folk. Men samtidig har Billund Plast ikke løftet beviset for, at den fyredes handicap ikke har påvirket afgørelsen.

Derfor har virksomheden ikke udelukkende taget saglige hensyn, da man skulle vælge, hvem der skulle fyres.

Det er i strid med ligebehandlingsloven, og ud over de 180.000 kroner i erstatning skal virksomheden betale sagens omkostninger på 58.000 kroner plus renter.