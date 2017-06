Handicappet druknede - nu tiltales plejer

En tidligere plejer på et botilbud i Brønderslev skal straffes i forbindelse med en ulykke, hvor en handicappet mand druknede i et spabad, mener anklagemyndigheden.

Ved ulykken, der fandt sted før påske sidste år, døde en 40-årig mand. Han var spændt fast i en sele, da han blev sænket ned i badet.

Under efterforskningen rejste politiet sigtelse mod flere ansatte på botilbuddet, men nu står det fast, at kun den ene tiltales.

I forbindelse med undersøgelserne har politiet blandt andet bedt Teknologisk Institut om en vurdering af den lift, som den handicappede blev anbragt i.

Ifølge nordjyske.dk mener anklagemyndigheden nu at kunne bevise, at den 62-årige ikke holdt den handicappede under opsyn under badet - og at dette er en lovovertrædelse.

Angiveligt var plejeren væk fra baderummet i cirka ti minutter.

I straffeloven er der en bestemmelse om, at offentligt ansatte kan straffes, hvis de gør sig skyldige i grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten.

Som oftest ender det med bødestraf i de tilfælde, hvor retten finder, at den tiltalte er skyldig.