Handicappede studerende presses af krav om at afslutte hurtigt

Det viser en ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer (DH) har foretaget blandt 702 studerende med handicap.

De seneste år er det blandt andet fremdriftsreformen, der er med til at sætte øget pres på de studerende.

Den indeholder et krav om, at man skal bestå mindst tre fjerdedele af et fuldtidsstudium. Samtidig må man kun være et halvt år forsinket på uddannelsen, hvis man vil have SU.

Ifølge undersøgelsen udtrykker 61 procent af de studerende med handicap bekymring for, om de kan komme igennem deres studie efter reformen.

Og hele 83 procent har kæmpet med stress eller mistrivsel på grund af de skærpede krav.

For formand for DH Thorkild Olesen er tallene et tegn på, at kravene "ikke presser de handicappede hurtigere gennem studierne, men helt ud af uddannelsessystemet". Det siger han til Information.

Det kan være alt fra adhd til gigt og spastisk lammelse, der gør det svært at gennemføre en uddannelse på fuldtid.

Lidt mere end halvdelen af de studerende med handicap svarer da også, at de har svært ved at leve op til kravet om at følge alle kurser. Og det kan koste samfundet dyrt, hvis de dropper ud.

- Vi ved, at for mange handicappede er alternativet til at få en uddannelse langvarig offentlig forsørgelse, siger Thorkild Olesen til Information.

- Det kan simpelthen ikke svare sig for samfundet. Hverken menneskeligt eller økonomisk.

Der er muligheder at få dispensation fra kravene fra fremdriftsreformen. Det kræver dog, at de studerende ansøger om at få fornyet dispensation hvert halve eller hele år.