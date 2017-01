63-årige Lasse Jensen fra Hirtshals er en af fire mentalt handicappede, der har anlagt sag mod den danske stat. De fire er vrede over, at man i Danmark bliver frataget sin ret til at stemme ved folketingsvalg, når man ikke kan styre sin økonomi og derfor er nødt til at have en værge til at gøre det for sig.

Handicappede sagsøger staten: Kræver ret til at stemme

Det skyldes derimod alene, at de har problemer med at håndtere deres økonomi og derfor har fået udpeget en værge til at varetage deres pengesager.

Af Grundloven fremgår det, at "umyndiggjorte" personer får frataget deres stemmeret, og Justitsministeriet vurderer, at man er umyndiggjort, når man er underlagt det mest omfattende værgemål - et såkaldt paragraf 6-værgemål.

Det er cirka 2000 danskere løbende, og en af dem er 63-årige Lasse Jensen.

Han bor i Nordjylland, men er taget til København som en af de fire, der har sagsøgt staten, fordi han føler sig som en andenrangsborger, når han ikke må få et valgkort.

- Jeg har det meget, meget dårligt med det. Jeg føler virkelig, at det er nedværdigende.

- Jeg håber, at jeg kan være med til at ændre loven, så folk i fremtiden kan være med til at stemme, selv om de bliver økonomisk uansvarliggjort, siger han.

Advokat Christian Dahlager skal føre sagen for de fire sagsøgere.

Han er på linje med sine klienter fortørnet over, at deres manglende økonomiske sans også skal koste dem deres ret til politisk deltagelse.

- Jeg synes, at det er for hårdt, og jeg synes, det er en helt antik måde at behandle folk på, som vi burde have lagt bag os for længst, siger han.

Han henviser til "de seks f'er", fruentimmere, folkehold, fattiglemmer, fjolser, forbrydere og fallenter, hvoraf de fem ifølge Christian Dahlager gennem de seneste 100 år har fået stemmeret.

- I dag er den eneste udelukkede gruppe "fjolserne", altså mennesker, som på grund af kognitivt handicap har fået en værge til at hjælpe sig med økonomien. Det skal vi have gjort op med, siger han.

På statens vegne møder Kammeradvokaten ved Sune Fugleholm. Han er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser om et interview.

Dommen ventes at falde inden for en måneds tid.