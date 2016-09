Handicappede frygter SU-besparelse: De rammer helt skævt

Handicaporganisation påpeger behovet for et åbent arbejdsmarked med regeringens udspil til SU-forringelser.

Så længe arbejdsgiverne ikke er mere åbne over for at ansætte personer med et handicap, vil det være "hamrende skævt" at skære i SU'en for netop den gruppe. Sådan siger formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

- Det vil få en alvorlig betydning, fordi man som handicappet har sværere ved at betale sine regninger, end andre har. Vi har ikke de samme muligheder for at passe et job, siger Thorkild Olesen.

- Det vil betyde, at man som studerende med et handicap får opbygget en gæld. Samtidig er det også sværere for os at få et job bagefter, så vi kan betale gælden tilbage, siger Thorkild Olesen.

Formanden understreger, at der er behov for politiske tiltag, hvis flere studerende med et handicap skal gøre sig håb om at få et job, når den sidste eksamen er overstået.

- Man bliver nødt til at se på, om virksomhederne overhovedet vil have ansatte med et handicap ansat, og om de skal have nogle økonomiske incitamenter til at gøre det, siger han.