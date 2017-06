Handicappede får nej til at stemme ved folketingsvalg

En af de fire sagsøgere er 64-årige Lasse Jensen fra Hirtshals, der nu håber, at det bliver muligt at anke sagen til Højesteret.

- Jeg er bitter og frustreret, men i den udstrækning jeg har kræfterne, vil jeg blive ved med at kæmpe for min egen skyld og for alle de andre, det vedrører, siger han til Ritzau.

De fire handicappede personer må ikke stemme ved folketingsvalg, fordi de har en værge til at varetage deres økonomiske sager.

Dermed er de i retlig forstand umyndiggjort, og det følger af Grundloven, at umyndiggjorte personer mister stemmeretten.

Dommen har været ventet med spænding, fordi den var en slags prøvesag for de omkring 2000 personer i Danmark, der har fået frataget stemmeretten på grund af et værgemål.

Havde de fire fået medhold, ville det formentlig have haft betydning også for de øvrige stemmeløse.

Institut for Menneskerettigheder har været biintervenient for sagsøgerne, hvilket vil sige, at instituttet har hjulpet med den del af sagsanlægget, hvor det blev påstået, at den danske praksis er i strid med menneskerettighederne.

Derfor er ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg også skuffet over udfaldet.

- Det er en utrolig principiel sag, så hvis sagsøgerne er indstillet på det, vil vi gerne være med til at tage sagen til Højesteret og i sidste ende videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, siger hun.

Ved menneskerettighedsdomstolen er der ifølge ligebehandlingschefen "klokkeklar" praksis for, at Danmarks nuværende linje vil være i strid med menneskeretten.

- Så der vil vi i hvert fald forvente at få medhold, siger Maria Ventegodt Liisberg.

De cirka 2000 danskere, der med dommen fortsat er stemmeløse ved folketingsvalg, må gerne stemme til efterårets kommunalvalg samt ved regionsrådsvalg og ved valg til Europa Parlamentet.