Handicappede får hjælp i stemmeboksen

Regeringen har ved midnat til fredag bekendtgjort, at alle kommuner skal have hjælpemidlerne klar, næste gang der skal fordeles stemmer.

- Det er vigtigt, at alle borgere har mulighed for at tage del i demokratiet, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

- Derfor har vi i dialog med handicapforeningerne sørget for at få nogle af de her hjælpemidler på plads, så folk, der i dag måske har svært ved at afgive deres stemme, kan gøre det på en lettere og behagelig måde.

Adspurgt hvorvidt der hidtil har været problemer med, at handicappede har oplevet vanskeligheder med at få sat krydset ubesværet, henviser ministeren til, at tiltagene har været et ønske fra handicaporganisationer.

Desuden pointerer han, at der er værdi i at kunne stemme privat uden at være afhængig af hjælp.

- Noget har handlet om adgang såsom et hæve/sænkebord. Andre ting har handlet om syn. Så det har han handlet om, at der skal være et specielt lys eller en speciel pen, så man kan se, hvad man egentlig laver, siger han.

- Så kan man stemme uden hjælp fra andre, og derfor ligesom dig og mig stemme privat for sig selv.

Hos Danske Handicaporganisationer (DH) lægger formand Thorkild Olesen netop vægt på, at det giver glæde at kunne stemme selvstændigt.

- Vi synes, at det er rigtig godt, at mennesker med handicap kan klare sig selv i stemmeboksen. Jeg synes, at det er særligt godt, at man har fokus på, at mennesker, der ser dårligt, får hjælp til at udfylde stemmesedler, siger han.

Ifølge DH's formand er det både svagtseende og ældre, der får særlig glæde af sådan et tiltag.

Han kunne ønske sig små forbedringer, men er overordnet meget tilfreds med regeringens tiltag.

- Selvfølgelig er der ting, man kan gøre bedre. Man kunne eksempelvis lave valgsedler med større skrift. Vi kunne også ønske os, at man får et billede på stemmesedlen, det vil nogle mennesker med kognitive handicap kunne drage nytte af, siger Thorkild Olesen.